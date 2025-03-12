В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная XII Глобальному Бакинскому форуму (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная XII Глобальному Бакинскому форуму, который пройдет с 13 по 15 марта 2025 года.

Как передает в среду Trend, форум организован Международным центром Низами Гянджеви и пройдет под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин отметил, что XII Бакинский Глобальный форум обещает стать значимым событием, собирающим ведущих мировых лидеров, представителей международных организаций и ученых для открытых и содержательных дискуссий. "Форум собирает около 400 участников, среди которых не менее 50 действующих и бывших президентов и премьер-министров, а также главы агентств ООН и ведущие представители академических кругов", - сказал он.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга добавила, что глобальные проблемы, независимо от их масштаба, должны решаться путем переговоров и дискуссий. По ее словам, напряженность между странами сегодня вызывает серьезное беспокойство. В таких условиях особенно важно, чтобы государства, выступающие за мир, добивались прекращения огня.

"Мы убеждены, что любые мировые проблемы необходимо решать через переговоры, независимо от их масштаба. Сейчас мы наблюдаем тревожные изменения в международной обстановке", – подчеркнула Вайра Вике-Фрейберга.

Говоря о климатической повестке, бывший вице-президент ExxonMobil и руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер отметила, что изменение климата является экзистенциальной проблемой, и Азербайджан, находясь в центре внимания, играет важную роль в ее решении. "Мир стремительно меняется. Сегодня мы сталкиваемся с глобальными вызовами, требующими решительных действий, включая изменение климата. В прошлом году Азербайджан продемонстрировал свою активную позицию на мировой арене в рамках COP29, взяв на себя амбициозные обязательства и участвуя в сложных дискуссиях. Сейчас наша задача – определить путь от COP29 к COP30, чтобы укрепить мощную платформу, созданную в период азербайджанского председательства", - отметила она.

Бывший Президент Болгарии Росен Плевнелиев отметил, что в будущем будет наблюдаться усиление сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и балканскими странами, что является положительным фактором для всего региона. "Мы гордимся нашим стратегическим партнерством с Азербайджаном. Мы очень благодарны, потому что в трудный момент Азербайджан доказал свою надежность. Например, когда "Газпром" в один день остановил поставки газа в Болгарию, Азербайджан смог прийти на помощь и развить стратегическое партнерство и доверительные отношения", - отметил Р. Плевнелиев.