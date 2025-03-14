Азербайджан считает наличие реваншистских сил в Армении серьезным риском для мира - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает наличие в Армении реваншистских сил и их регулярную деятельность серьезным риском для мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он посчитал неуместным обсуждение даты и места подписания мирного договора на данном этапе.

"Потому что, согласно вчерашнему заявлению министра, на следующем этапе азербайджанская сторона ожидает выполнения Арменией двух условий. Первое — исключение из конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к суверенной территории Азербайджана, начиная с 90-х годов. Второе — это упразднение Минской группы ОБСЕ, вопрос, который уже обсуждается между сторонами. В этом отношении оба государства могут совместно обратиться в ОБСЕ. Азербайджан, принимая во внимание урегулирование конфликта, уже давно предложил этот шаг. Однако, к сожалению, Армения до сих пор не присоединилась к такому совместному обращению. Мы считаем, что подача такого запроса позволит оценить реальные намерения Армении.

Конечно, мы рассматриваем наличие реваншистских сил в Армении и их постоянную деятельность как серьезный риск для мира. Мы считаем, что здесь должна быть изложена четкая и однозначная позиция",- добавил Э.Мамедов.

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