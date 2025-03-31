Передача Deutsche Welle является грубым нарушением журналистских стандартов - Община Западного Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает показанную 30 марта в эфире общественного вещателя Германии «Немецкая волна» (Deutsche Welle) передачу под названием «Борьба Армении за землю и идентичность на Кавказе», поскольку она вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения грубого нарушения журналистских стандартов, распространения дезинформации, насаждения расовой дискриминации и межнациональной вражды.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также подчеркивается: «Прежде всего, передача искажает исторические факты, абсолютно игнорируя страдания азербайджанского народа, и излагает историю бывшего конфликта в полном соответствии с нарративом радикальных армянских националистов.

В программе намеренно умалчивается о фактах полной этнической чистки азербайджанцев из Армении, оккупации Арменией азербайджанских территорий, изгнания более 800 тысяч азербайджанцев с их родных земель, разрушении около тысячи азербайджанских городов и сел, масштабном минировании значительной части нашей территории и нанесении ущерба на сумму свыше 150 миллиардов долларов США. Также игнорируются такие важные моменты, как убийство более 20 тысяч азербайджанцев в ходе конфликта, нахождение 4000 человек по сей день в списках пропавших без вести и отказ Армении обеспечить безопасное и достойное возвращение сотен тысяч азербайджанцев, насильно изгнанных с ее территории. Это является откровенным нарушением таких принципов журналистики, как объективность и правдивость.

Тональность передачи основывается на религиозном фанатизме и демонстрирует предвзятое отношение к азербайджанцам. Особенно возмутительно то, что кадры с азербайджанскими беженцами представлены как изображения армян, что вводит зрителей в заблуждение. Подобная манипуляция не только способствует распространению дезинформации, но и служит препятствием для достижения мира между армянами и азербайджанцами. Мы считаем, что подобные действия, к сожалению, систематически повторяющиеся в ряде европейских СМИ, носят преднамеренный характер и их цель – задеть достоинство азербайджанского народа.

Напомним, что ранее франко-германский общественный вещатель Arte также представил кадры с азербайджанскими беженцами как изображения армян.

Мы, Община Западного Азербайджана, считаем, что данная передача Deutsche Welle не только попирает нормы журналистской этики, но и наносит ущерб усилиям по достижению мира и согласия в регионе, она нацелена на воспрепятствование миру. Демонстрация такого одностороннего и искаженного подхода международной медиаструктурой, тогда как зритель ожидает от нее объективности и ответственности, недопустима. Deutsche Welle должна удалить эту передачу из своих публичных ресурсов и принести извинения азербайджанскому народу».