Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС - Указ

Политика Материалы 7 апреля 2025 20:15 (UTC +04:00)
Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС - Указ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".

В соответствии с указом, расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость, сообщает Trend.

Таким образом, с внесением изменений в перечень были добавлены программируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем и непрограммируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем.

Данные изменения действуют до 1 января 2027 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости