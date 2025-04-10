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Израиль поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию встречи Тель-Авив-Анкара в Баку

Политика Материалы 10 апреля 2025 17:12 (UTC +04:00)
Израиль поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию встречи Тель-Авив-Анкара в Баку
Фото: Freepik

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Израиль поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию встречи представителей Тель-Авива и Анкары в Баку.

Об этом говорится в публикации пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Х", сообщает Trend.

"По поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху вчера состоялась встреча военно-политической делегации во главе с руководителем Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, в том числе представителей министерства обороны и сил безопасности, с их турецкими коллегами. Израиль благодарит Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за организацию этих важных переговоров. Каждая из сторон представила свои интересы в регионе. Договорились продолжать диалог для поддержания региональной стабильности", - говорится в публикации.

Отметим, что минувшим днем в Баку состоялась встреча между представителями Турции и Израиля. На встрече делегации обсудили создание механизма бесконфликтности в Сирии.

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