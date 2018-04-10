Азербайджанский гимнаст настроен на победу на Чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Я настроен на "золото" на предстоящем в Баку Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, тамблингу и двойному минитрампу, сказал Trend во вторник азербайджанский гимнаст Михаил Малкин.

По его словам, предварительная задача для него на отборочном этапе ЧЕ 12 апреля - отпрыгать чисто и попасть в финал.

"В финале моя комбинация будет намного сложнее. Остается сделать ее без падения, чисто, чтобы выиграть медаль. Я очень хочу золотую медаль. Даже нет мысли о том, что я могу ее упустить, это будет крайне обидно. Часто хочется выступать лучше и лучше, постоянно усложнять прыжки, но надо понимать, что лучшее – враг хорошего. Если не получится выиграть медаль, буду виноват только я сам, потому что нахожусь в хорошей форме. Понятно, что будет присутствовать волнение перед своими болельщиками, постараюсь справиться с ним", - сказал Малкин.

Он отметил, что усложненные комбинации, которые собирается показать в финале, впервые были продемонстрированы в Португалии на Кубке мира.

"Там я упал, и, несмотря на это, одержал победу. Но здесь так не получится, потому что это чемпионат Европы, уровень соперников очень высок. Основные конкуренты - Дания, Россия и Великобритания. Сложность у многих спортсменов этих стран почти как у меня. Однако наша программа вторая по сложности при условии, что российский гимнаст сделает то, что он хочет. Мне же остается сделать чисто и выиграть", - сказал Малкин.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

14 апреля гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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