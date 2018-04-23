В Баку разоблачено 16 групп, совершивших квартирную кражу

БАКУ /Trend/ - В Баку было разоблачено 16 преступных групп, совершивших квартирную кражу.

Об этом в понедельник было сказано на оперативном совещании в Главном управлении города Баку, посвященном итогам первого квартала и предстоящим задачам.

Было отмечено, что в отчетный период были разоблачены 16 групп из 28 человек, совершивших 16 грабежей и разбоев, а также 16 преступных групп из 36 человек, совершивших 41 квартирную кражу.

По 234 фактам, связанным с наркотиками, из незаконного оборота были изъяты более 172 килограммов наркотических средств.

В отчетный период число уголовных дел, находящихся в производстве следственных структур органов полиции Баку, сократилось на 6,3 процента и составило 4,641. 68,4 процента из 1 192 уголовных дел были направлены в суд, прекращено исполнение 31,6 процента этих дел. По завершенным уголовным делам было возмещено 90,3 процента финансового ущерба, нанесенного гражданам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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