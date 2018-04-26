Маскот Гур-Гур снова в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

26 апреля 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полюбившийся бакинской публике маскот Гур-Гур, чей образ оживили американские профессионалы Барри Андерсон и Скотт Хесингтон вновь предстанет перед зрителями, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Андерсон и Хесингтон будут работать на Кубке мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 27-29 апреля. Гости вновь вдохнут жизнь в образ Гур-Гура, полюбившегося бакинским болельщикам во время Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. Андерсон и Хесингтон намерены вновь зажечь бакинскую публику, а также гостей соревнования своими интерактивными выступлениями.

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Azernews Newspaper
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