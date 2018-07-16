В Азербайджане объявлен прием курсантов на медфакультет Гюльхане турецкого университета

БАКУ /Trend/ - Объявлен конкурс по приему курсантов на медицинский факультет Гюльхане Университета медицинских наук Турции на 2018/2019 учебный год, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, распространенном в понедельник.

В конкурсе могут участвовать абитуриенты в возрасте старше 19 лет, набравшие в 2018 году 600 и выше баллов на приемных экзаменах по IV группе специальностей.

Список 36 человек будет представлен в министерство обороны для отбора, после которого 12 кандидатов планируется направить на учебу на медицинский факультет Гюльхане.

Срок обучения на медицинском факультете Гюльхане шесть лет.

Во время обучения курсанты находятся на государственном обеспечении. Исключенные курсанты возвращаются обратно и в порядке, предусмотренном законодательством, призываются на срочную действительную военную службу.

Желающие принять участие в конкурсе до 25 июля должны обратиться в ГЭЦ по адресу: Баку, Ясамальский район, ул. Микаила Мушвига, 1М.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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