Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Грузии

30 июля 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в многонациональном учении «Достойный партнер 2018» (Noble Partner 2018), которое будет проводиться с 1 по 15 августа в Учебном центре Вазиани и Норио, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Целью учения является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов НАТО в полевых условиях.

В учениях примут участие свыше 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнеров (Азербайджан, Грузия, Армения, Германия, Эстония, Франция, Великобритания, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Украина и США).

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Деструктивная позиция Армении препятствует прогрессу в урегулировании конфликта - минобороны Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 18:18
В Баку состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 15:09
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии соревнований "Армейские международные игры-2018" (ФОТО)
Общество 28 июля 17:54
Азербайджанские снайперы продемонстрируют мастерство на конкурсе «Снайперский рубеж» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 28 июля 14:17
Участники конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артстрельбы на Каспии (ФОТО)
Общество 28 июля 10:58
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 28 июля 10:09
Лента новостей
Сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот ИГ в Дераа
Арабские страны 20:00
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Политика 20:00
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара без изменений, курс евро возрос
Израиль 19:56
Казахстан и Китай обсуждают подписание очередного документа в рамках строительства завода по производству СПГ
Казахстан 19:53
Возобновится ли газовое сотрудничество Туркменистана и России?
Энергетика 19:46
Скончался народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде
Социум 19:43
Майк Помпео: США стремятся к партнерству, а не доминированию в АТР
США 19:37
Тройные впечатления Artik & Asti на берегу Каспия Баку (ФОТО)
Звёздный мир 19:36
GM Uzbekistan планирует начать выпуск новых электромобилей
Бизнес 19:35