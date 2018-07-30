Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Грузии

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в многонациональном учении «Достойный партнер 2018» (Noble Partner 2018), которое будет проводиться с 1 по 15 августа в Учебном центре Вазиани и Норио, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Целью учения является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов НАТО в полевых условиях.

В учениях примут участие свыше 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнеров (Азербайджан, Грузия, Армения, Германия, Эстония, Франция, Великобритания, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Украина и США).

(Текст: Кямаля Сеидова)

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