В Центре Гейдара Алиева состоится концерт группы Михаила Турецкого "Сопрано"

БАКУ /Trend/ - После выступления в Центре Гейдара Алиева 10 октября «Хора Турецкого», полного потрясающего исполнения и интересного шоу, в Баку пройдет концерт еще одной группы народного артиста России Михаила Турецкого, говорится в четверг в сообщении Центра.

30 ноября в Центре Гейдара Алиева впервые состоится концерт арт-группы Михаила Турецкого «Сопрано». Коллектив представит зрителям в Баку красочную программу.

«Сопрано» является уникальным проектом Михаила Турецкого – созвездием женских голосов. Можно встретить все многообразие и богатство существующих в природе голосов: от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо).

В репертуар коллектива входят произведения различных жанров – классика, поп, рок, фольклор, джаз. Группа в своей концертной программе представляет интерактивное музыкальное шоу с аудиторией.

«Сопрано» является музыкальным амбассадором ряда международных мероприятий – гонок Гран-при Формулы 1 в Сочи, футбольных игр, ежегодного хоккейного турнира «Кубок Первого канала».

«Хор Турецкого» и «Сопрано» в 2017 году в ряде стран представили миротворческую акцию под названием «Песни Победы». «Сопрано» выступило в крупнейшем в мире телешоу Spring Festival Global Gala 2016 в Пекине, за эфиром которого наблюдали один миллиард зрителей.

Отметим, что вчерашний концерт «Хора Турецкого» в Центре Гейдара Алиева вызвал большой интерес и собрал аншлаг.

Билеты на концерт арт-группы «Сопрано» можно приобрести в кассе Центра, в пунктах продажи и на сайте iTicket.az. https://iticket.az/az/events/concerts/the-soprano-group-s-concert/4152.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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