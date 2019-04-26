В парке Центра Гейдара Алиева пройдет концерт звезд азербайджанской эстрады

26 апреля 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева 9 мая в связи с годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летием Фонда Гейдара Алиева пройдет концерт искусств мастеров Азербайджана.

В концертной программе, которая начнется в 20:30, выступят ритм-группа «Натиг» заслуженного артиста Натига Ширинова, народные артисты Фаиг Агаев, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязимова, заслуженные артисты Манана Джапаридзе, Сабина Бабаева, Аббас Багиров, Севда Алекперзаде, Ройя Айхан, Мири Юсиф, известные певцы Хайям Нисанов, Гюнай Ибрагимли, Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева, Азад Шабанов, Рауф Ахмедов и другие.

Вход на концерт свободный.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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