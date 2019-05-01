Помощник Президента Азербайджана: В сфере образования должны быть продолжены реформы

1 мая 2019 07:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сфере образования, в частности, сфере профессионального образования должны быть продолжены реформы.

Об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров на заседании Кабинета министров под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

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