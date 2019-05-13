Управление дорожной полиции Азербайджана о главной причине тяжелых ДТП за последние дни

13 мая 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анализ тяжелых ДТП, зарегистрированных в последние дни, показывает, что одной из основных их причин является невнимательность водителей.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана, с целью предотвращения ДТП до внимания водителей в очередной раз доводится, что при управлении транспортным средством следует быть в высшей степени внимательными, контролировать скоростной режим, строго соблюдать дорожные знаки, не отвлекаться на разговоры с пассажирами или по телефону. Также отмечается и определенная роль в этом процессе пассажиров транспортного средства, которые не должны отвлекать водителя.

Управление призвало к предельной внимательности всех участников движения, независимо от категории - как водителей, так и пешеходов.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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