Коллегия адвокатов Азербайджана нацелена на борьбу с негативными явлениями – Анар Багиров

БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов и Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве.

Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, меморандум нацелен на борьбу с негативными явлениями, встречающимися в адвокатской деятельности.

Багиров отметил, что целью является обсуждение и проведение совместных мер в связи с негативными фактами в этой сфере.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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