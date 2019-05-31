Коллегия адвокатов Азербайджана нацелена на борьбу с негативными явлениями – Анар Багиров

31 мая 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов и Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве.

Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, меморандум нацелен на борьбу с негативными явлениями, встречающимися в адвокатской деятельности.

Багиров отметил, что целью является обсуждение и проведение совместных мер в связи с негативными фактами в этой сфере.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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