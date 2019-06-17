В школах Азербайджана появятся новые профильные классы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в средних школах Азербайджана идет подготовка для создания классов с профессиональным уклоном.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

Байрамов напомнил, что министерство образования за последние годы реализовало проекты с уклоном по различным направлениям на уровне полного среднего образования. Министр отметил, что со следующего года планируется создать классы с профессиональным уклоном на базе полного среднего образования.

По его словам, задача - создать классы с профуклоном в 20 региональных школах.

"В настоящее время в этом направлении ведется подготовительная работа. Надеемся, что с сентября в школах начнется реализация этого проекта", - добавил министр.

Байрамов считает, что учеба в таких классах положительно скажется на качестве образования учащихся. Это, в то же время, обеспечит более легкую интеграцию выпускников на рынок труда в будущем.

Министр также сказал, что в связи с этим ведутся совместные обсуждения с работодателями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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