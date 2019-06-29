Бакинский метрополитен переходит на летний график

29 июня 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с окончанием учебного года и наступлением сезона летних отпусков, значительно сократилось число поездок пассажиров в метрополитене. По этой причине будут внесены изменения в график движения поездов ЗАО «Бакинского метрополитена». Согласно приказу председателя ЗАО Заура Гусейнова, начиная с первого июля движение поездов будет осуществляться по летнему графику, сообщает в субботу Trend.

Согласно графику, в пиковые часы интервалы между поездами, движущимися между станциями «Ази Асланов» и «28 мая» составит не две минуты как в зимний период, а 2,5 минуты.

Отметим, что плотное движения в метрополитене наблюдается с 7:30 до 9:30 утра и с 17:30 до 19:30 вечера.

В ранние утренние и вечерние часы, когда поток пассажиров незначительный, график движения будет составляться по трехминутному и более длительному интервалу.

Учитывая пересечение линий метро на станции «28 мая», интервал между поездами, движущимися в направлении станций «Ичеришехер» и «Дярнягюль» в пиковые часы составят пять минут, в другое время – шесть и более минут.

Отметим, что в ряде случаев наблюдается поочередное движение двух поездов на отрезке «Азии Асланов - Улдуз» в направлении станций «Ичеришехер» или «Дярнягюль», а также больший интервал. Это связано с тем, что поезда въезжают на станцию депо для технического обслуживания, что является обязательным, согласно техническим требованиям

Летний график останется в силе до начала учебного года.

Учитывая обращения пассажиров и пользователей официального сайта ЗАО «Бакинский метрополитен», новый график движения поездов до станции «Бакмил» и обратно будет опубликован на сайте ведомства в день вступления в силу.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев)

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