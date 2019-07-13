В воскресенье в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем - 26-29, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов,

На пляжах Абшерона усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 22-23, на южных пляжах - (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди, ночью и утром в отдельных северных и западных районах проливные дожди, град, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 18-23, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.