В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)

29 августа 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шабранская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук (НАНА) в ходе археологических раскопок на территории памятника Чаггаллытепе в Шабранском районе, обнаружила новые находки конца IV- началу III тыс. до н.э., передает в четверг Trend со ссылкой на институт.

По информации источника, найдены развалины домов округлой формы с легкой конструкцией кровли. В одном из них - жаровня эпохи ранней бронзы, подобные которой, часто встречаются на территориях Кура-Аразской культура.

В западной части раскопа обнаружены развалины округлого дома со стенами из булыжника, а также три хозяйственных колодца.

Среди материально-культурных находок есть многочисленные орудия труда, каменные зернотерки и кресала, наконечники стрел, зубцы и серпов и целый сосуд в форме кувшина.

Большинство находок, обнаруженных в ходе раскопок, керамические изделия, являющиеся главным критерием датирования. Ручки в форме полукруга на большинстве керамических образцов типичны для Кура-Аразской культуры.

Также в ходе раскопок, обнаружены кремневые наконечники стрел. Это указывает на то, что население, проживающее здесь в конце IV- начале III тыс. до н.э., наряду с земледелием и скотоводством, занималось охотой. Найденные в ходе раскопок костяные шила и иглы указывают на зачатки ткацкого ремесла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
  • В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)
Новости по теме
В связи с пожаром в Шабранском районе госпитализировано семь человек
Общество 20 августа 13:54
Пожар начался на территории Шабрана - ИВ Губы
Общество 19 августа 13:16
В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
В мире 19 августа 00:51
Агентство пищевой безопасности расследует массовое отравление в Шабране
Общество 2 августа 14:39
В Национальный музей истории Азербайджана поступили древние экспонаты
Общество 25 июля 20:44
Археологическая экспедиция НАНА возобновила исследования в Габале (ФОТО)
Общество 24 июля 14:08
Лента новостей
Глава МИД Ирана намерен приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Иран 17:46
В России создадут 250-килограммовую противопожарную авиабомбу
Россия 17:45
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 17:35
Курс узбекской валюты вновь начал снижаться после недолгого роста
Финансы 17:30
Порты Турции в июле приняли свыше 5 тысяч судов
Турция 17:26
В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 17:26
Реформы повышают эффективность государственного управления в СНГ - Moody's
Экономика 17:25
Азербайджанская нефть значительно подорожала
Бизнес 17:22
ЕС обсуждает возможность коллективной помощи в случае гибридных угроз
Другие страны 17:22