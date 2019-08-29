В Шабране на территории памятника IV-III тыс. до н.э. обнаружены новые находки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Шабранская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук (НАНА) в ходе археологических раскопок на территории памятника Чаггаллытепе в Шабранском районе, обнаружила новые находки конца IV- началу III тыс. до н.э., передает в четверг Trend со ссылкой на институт.

По информации источника, найдены развалины домов округлой формы с легкой конструкцией кровли. В одном из них - жаровня эпохи ранней бронзы, подобные которой, часто встречаются на территориях Кура-Аразской культура.

В западной части раскопа обнаружены развалины округлого дома со стенами из булыжника, а также три хозяйственных колодца.

Среди материально-культурных находок есть многочисленные орудия труда, каменные зернотерки и кресала, наконечники стрел, зубцы и серпов и целый сосуд в форме кувшина.

Большинство находок, обнаруженных в ходе раскопок, керамические изделия, являющиеся главным критерием датирования. Ручки в форме полукруга на большинстве керамических образцов типичны для Кура-Аразской культуры.

Также в ходе раскопок, обнаружены кремневые наконечники стрел. Это указывает на то, что население, проживающее здесь в конце IV- начале III тыс. до н.э., наряду с земледелием и скотоводством, занималось охотой. Найденные в ходе раскопок костяные шила и иглы указывают на зачатки ткацкого ремесла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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