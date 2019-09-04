Число онкологических больных в Азербайджане увеличилось более чем в два раза (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - За последние 14 лет число онкологических больных, зарегистрированных в лечебно-профилактических учреждениях Азербайджана, увеличилось более чем в два раза.

Как сообщает в среду Trend, число онкологических больных в Азербайджане, достигло 48 685 человек.

В 2017 году оно составляло - 45 756, в 2015 году - 40 653, в 2010 году - 28 052, а в 2005 году - 23 088 человек.

В 2005 году 74,9 человеку на сто тысяч населения впервые был поставлен онкологический диагноз, а в 2018 году это число, увеличившись, составило 113,3 человек. Из них 5 468 мужчины и 5655 женщины. Из числа людей, кому за прошлый год впервые был поставлен онкологический диагноз, 103 больных — дети до 13 лет, 21 - дети 14-17 лет. Подавляющее большинство людей, кому впервые поставлен онкологический диагноз, являются больные в возрасте более 40 лет.

За прошлый года такой диагноз поставлен 4 836 больным в возрастной категории от 40 до 59 лет, 5300 больным - в возрасте 60 и более лет.

Наибольшее распространение получила злокачественная опухоль молочных желез - 1 799 больных.

За прошлый год 1 341 больным поставлен диагноз злокачественная опухоль трахеи, бронхов, легких, 1 211 больным — желудка, 426 больным — пищевода и 201 больному — ротовой полости и гортани.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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