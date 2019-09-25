В Азербайджане для учителей начальных классов будет проведено итоговое оценивание

25 сентября 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для учителей, которые будут преподавать в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, будет проведено итоговое оценивание

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования города Баку, на экзаменах, которые будут организованы Институтом профессионального развития работников образования, предусмотрено участие около тысячи учителей начальных классов, которые завершили тренинги по программе "Методика организации работы в группах дошкольной подготовки".

Экзамен будет проведен в школе-лицее №220 в Баку, где учителя в онлайн-режиме ответят на 25 вопросов.

Педагогам, успешно сдавшим экзамен, будут выданы соответствующие сертификаты повышения квалификации. Далее они будут преподавать в группах дошкольной подготовки, которые начнут действовать с первого октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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