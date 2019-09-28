В Загаталы открылся II Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана

28 сентября 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Загаталы открылся второй Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана, сообщили в субботу Trend в Исполнительной власти Загатальского района.

Главная цель фестиваля, проводимого при организации районной ИВ и поддержке министерств культуры и сельского хозяйства, Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фундука, ОАО «Азербайджанские заготовки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства - развитие и пропаганда экономического, культурного и туристического потенциала страны и Загатальского района.

Официальная церемония открытия фестиваля пройдет на площади Деде Горгуд города Загаталы.

В рамках фестиваля будет представлена продукция различных компаний и фермеров, национальные блюда и сладости, изделия ремесленников и произведения народно-прикладного искусства из фундука, грецкого ореха и каштана.

На ярмарке будут демонстрироваться различные сорта фундука, грецкого ореха и каштана, а также проведены конкурсы, награждены победители.

Напомним, что первый Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана прошел в Загаталы первого октября прошлого года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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