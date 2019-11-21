Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)

21 ноября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг, находящаяся с официальным визитом в России Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, посетила могилу неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в Александровский сад у Кремлевской стены в столице России.

Военный комендант города Москвы Евгений Селезнев отдал рапорт Первому вице-президенту Азербайджана.

Посетив могилу неизвестного солдата, Первый вице-президент Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялся проход почетного караула.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Москве (ФОТО)
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