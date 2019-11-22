В Баку приостановлена деятельность кондитерского цеха (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обращения граждан, поступающие в Центр-1003, Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБ), регулярно анализируются специалистами агентства и на основе этих данных осуществляются меры по защите прав потребителей, а также обеспечению продовольственной безопасности.

По данным Trend, сотрудники АПБ провели рейд в кондитерском цеху "Балу", который находится по адресу - город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Шафаг, 8.

Установлено, что кондитерский цех, принадлежащий физическому лицу Нагиеву Сеймуру Гасан оглу, занимается производством мучных кондитерских изделий. В старом, непригодном для производства здании, выпускаются различные виды сладостей под названием «Балу».

В ходе рейда было выявлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия совершенно непригодно для производства, имеют место серьезные нарушения санитарных норм и правил.

Оказалось, что используемые на предприятии мешки с мукой хранятся в грязном состоянии, прямо на полу, без просеивания муки и магнитных держателей. Тесто замешивается в грязных котлах, сладости готовят в печах, санитарно-гигиеническое состояние которых является неудовлетворительным.

В ходе проверки выяснилось, что прием сырья, хранение и производство продукции, промывка котлов для замеса и другого оборудования, хранение готовых кондитерских изделий осуществляются на той же территории, в условиях, не отвечающих санитарным нормам и правилам.

В ходе проверки были изъяты образцы производимой в цеху продукции и направлены в лабораторию Азербайджанского Института продовольственной безопасности (ИПБ), с целью проведения соответствующих экспертиз. Продажа этих продуктов запрещена.

АПБ и впредь будет продолжать предпринимать последовательные меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасных продуктов питания.

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