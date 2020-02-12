Россия один из приоритетных рынков для Азербайджана - Флориан Зенгстшмид

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское бюро по туризму наладило стратегическое партнерство с известной российской платформой для путешествий Aviasales.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, данные шаги нацелены на рост интенсивности потока туристов в страну, за счет налаживания связей с пользователями маркетинговых проектов и посредством службы поддержки.

Первым проектом на платформе в рамках сотрудничества с Aviasales стал конкурс, запущенный в онлайн-режиме.

Участники конкурса с 12 февраля по девятое марта смогут создать на сайте azerbaijan.aviasales.ru индивидуальный туристический маршрут по Азербайджану и тем самым выиграть авиабилет в Азербайджан.

Среди участников, которые создадут свой маршрут и поделятся им в социальных сетях, 16 марта случайным образом будет выбран один победитель. В конкурсе могут принять участие граждане России достигшие совершеннолетия.

Генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид сообщил, что российский рынок один из приоритетных для Азербайджана.

"Мы рады, что одна из ведущих туристических платформ - наш партнер. Посредством Aviasales мы хотим информировать туристов об услугах и отдыхе, которые созданы в Азербайджане, а также предлагаем заново посетить страну", - сказал Зенгстшмид.

Согласно исследованиям Aviasales, в числе туристов, прибывающих в Азербайджан из Санкт-Петербурга зарегистрирован рост в 60 процентов, а из Москвы - 20 процентов. В то же время, зарегистрирован 70 - 75-процентный рост туристов из таких городов как Калининград, Иркутск, Самара и Новосибирск.

Директор Aviasales по развитию новых направлений Ярослав Степанюк отметил, что Азербайджан излюбленное место отдыха российских туристов.

"Мы хорошо знакомы с этим рынком. Осенью прошлого года наша команда разработала азербайджанскую версию платформы Aviasales. Таким образом, наряду с оказанием услуг азербайджанским путешественникам, мы также продвигаем туристический потенциал Азербайджана на зарубежных рынках", - сказал Степанюк.

Отметим, что в 2019 году Азербайджан посетили 932 тысячи граждан России, что на 6,1 процента больше чем в 2018 году. Только в январе этого года страну посетили 67 884 гражданина России. Это на 20,5 процента больше чем за аналогичный период 2019 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)