Лучшие моменты Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Спортивное мероприятие дарит массу положительных эмоций и зрителям, и самим участникам соревнований.

Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Trend представляет читателям лучшие моменты Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

(Фото: Заур Мустафаев)