"Золото" в синхронных прыжках на батуте в рамках Кубка мира в Баку завоевали российские гимнастки

БАКУ /Trend/ - Гимнастки из России с результатом (48.530 балла) заняла первое место среди женщин в синхронных прыжках на батуте в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте представители Украины (48.430 балла), на третьем месте гимнасты из США (48.010 балла)

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

(Автор: Джани Бабаева)