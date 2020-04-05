Рашад Ахмедов: Если мы хотим, чтобы вирус не имел серьезных осложнений, все должны обязательно оставаться дома (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Мы должны следовать всем рекомендациям, чтобы избежать коронавируса, который стал бедой во всем мире.

Об этом Trend заявил чемпион мира Рашад Ахмедов.

Ахмедов отметил, что этот вирус не обошел стороной и нас:

"Мы тоже в этой беде. Для предотвращения этого бедствия наше государство приняло и принимает все необходимые превентивные меры. Мы обязательно должны оставаться дома, чтобы вирус не рос в нашей стране. Вы знаете, что для лечения этого вируса нет лекарств. Просто нужно избегать контакта, чтобы не заразиться. Чем больше мы не вступаем в контакт с людьми, тем здоровее мы остаемся. Если мы хотим, чтобы этот вирус прошел мимо нас, не причинял тяжких последствий, мы обязательно должны оставаться дома, защищать себя и свою семью. Мы должны ответственно подходить к этой работе. Иногда люди ведут себя безответственно, идут на какую-то работу. Среди них есть и те, кто работает на ежедневную прибыль. Но знайте, что этим людям будет оказана помощь со стороны нашего государства. С другой стороны, мы должны помогать людям, которые находятся вокруг нас, по соседству, которые не имеют возможности. Давайте поможем, чтобы они тоже оставались дома. Еще раз я прошу всех наших граждан не выходить из дома, оставаться дома, избавиться от этого бедствия".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.