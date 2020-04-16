Таможенный комитет Азербайджана подготовил еще один социальный видеоролик

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Азербайджана предпринимает все необходимые и неотложные меры. В связи с этим Государственный таможенный комитет страны подготовил еще один социальный видеоролик.

Об этом сообщает в четвергTrend со ссылкой на Комитет.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)