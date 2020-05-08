Температура, которая душит - Из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом (ВИДEO)
БАКУ /Trend/ - REAL TV подготовил видеорепортаж из одной из больниц, где лечатся инфицированные коронавирусом.
Как сообщает в пятницу Trend, в репортаже показано состояние тяжелобольных больных, проходящих лечение в реанимационном отделении больницы. Из-за того, что эти пациенты не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В видеоматериале зрители могут воочию видеть борьбу за выживание больных, инфицированных коронавирусом.
Представляем вашему вниманию данный репортаж:
Лента новостей
На этой неделе еще 1000 семей в регионах получили наборы продовольственных товаров от Azercell (ФОТО)
Эльчин Мирзабейли: Создание искусственного ажиотажа вокруг строительства ГЭС на реке Араз носит целенаправленный характер
Расширение действия системы "зеленого коридора" улучшит бизнес-среду в Азербайджане - Гостаможня (ФОТО)
Хикмет Гаджиев: Называющие себя демократическими власти Армении в первую очередь должны снести памятники фашистским палачам
Во Франции состоится виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек – Оперативный штаб
США выделили 100 тысяч долларов в помощь семьям, пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
В период пандемии людская безответственность может привести к пагубным последствиям – народный артист Гурбан Исмайлов
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19
Большинство обратившихся за единовременной помощью отказываются от предложенных общественных рабочих мест
Сиявуш Новрузов: Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий