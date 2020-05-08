Температура, которая душит - Из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом (ВИДEO)

БАКУ /Trend/ - REAL TV подготовил видеорепортаж из одной из больниц, где лечатся инфицированные коронавирусом.

Как сообщает в пятницу Trend, в репортаже показано состояние тяжелобольных больных, проходящих лечение в реанимационном отделении больницы. Из-за того, что эти пациенты не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В видеоматериале зрители могут воочию видеть борьбу за выживание больных, инфицированных коронавирусом.

Представляем вашему вниманию данный репортаж: