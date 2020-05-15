Режим карантина в Азербайджане продолжится как минимум до конца этого года - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Режим карантина в Азербайджане продолжится как минимум до конца этого года. Возможно мы постепенно выйдем из данного положения, однако определенные правила все еще останутся в силе.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если мы хотим, чтобы правила карантина были смягчены раньше, то необходимо соблюдать требования.

"Международный опыт показывает, что многие страны учат граждан жить с этим вирусом, не вводя жесткий карантин. Несмотря на принятые меры вирус продолжает жить среди нас. Возможно когда-то мы преодолеем это заболевание, что будет зависеть от социальной ответственности граждан", - сказал Байрамлы.

Он подчеркнул, что для полной ликвидации вируса следует разработать вакцину, а она пока не готова, и поэтому вирус будет еще жить среди нас.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)