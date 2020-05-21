В Азербайджане выявлено 118 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 87, скончался один человек – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 118 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 87, скончался один человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончался гражданин 1956 года рождения, результаты анализов на COVID-19 которого были положительными.

На сегодня в стране выявлено 3 749 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 340, скончались 44 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 365 человек, из которых состояние 42 оценивается как тяжелое, 60 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 252 496 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)