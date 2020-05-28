Заур Алиев: Для лечения больных коронавирусом в Азербайджане выделено свыше 20 больниц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для лечения больных коронавирусом выделено свыше 20 больниц.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн-конференции, проведенной с целью обсуждения ситуации с COVİD-19 в Каспийском регионе, сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, эти больницы обеспечены оборудованием, необходимым для проведения лабораторных исследований, диагностирования вируса и лечения больных.

Как отметил Алиев, кроме того, предусматривается сооружение 10 современных модульных больниц на 200 коек каждая.

"В борьбе с пандемией Азербайджан с первых дней принимает необходимые превентивные, профилактические и другие неотложные меры. Здоровье и социальное обеспечение граждан являются приоритетными вопросами. С целью принятия мер по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции в начале года при Кабинете министров был создан Оперативный штаб. С 24 марта в стране был введен особый режим карантина», - сказал он.

Председатель правления агентства добавил, что соответствующим указом главы государства был также создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)