Минэкологии Азербайджана предупреждает население о резкой смене погодных условий

БАКУ /Trend/ - С полудня 30 мая до вечера 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, 30 мая в некоторых частях полуострова – 28-33 м/с, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

30-31 мая в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами местами интенсивного характера, возможен град. Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами - 23-25 м/с, в отдельных места 28-33 м/с.

Температура по сравнению с предыдущими днями снизится на 2-4 градуса. Ожидается, что уровень воды в реках повысится, в акватории некоторых горных реках возможны наводнения, сели.