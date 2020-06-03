Сумгайытская больница № 1 будет обслуживать больных коронавирусом - Рамин Байрамлы
БАКУ /Trend/ - Сегодня Сумгайытская больница № 1 целиком отведена для обслуживания больных коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в среду Trend.
По его словам, выделение больниц для инфицированных COVİD-19 не может влиять на качество медицинского обслуживания.
"В работе медучреждений никаких изъянов нет. Однако большое число инфицированных является нагрузкой для медучреждений", - сказал Рамин Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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