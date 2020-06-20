Кямран Алиев: Карантинные посты попытались проехать около 5 тыс. автомобилей

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего вечера через карантинные посты попытались проехать более 5 тысяч автомобилей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, со вчерашнего вечера перед ужесточением режима карантина были предприняты попытки выехать из Баку, Сумгайыта и Ашеронского района в районы страны: "В целом через карантинные посты попытались проехать около 5 тысяч автомобилей. Из них 4 тысячи намеревались выехать из Баку, 1000 автомобилей была возвращена в районы. Просим водителей не пытаться выезжать из зон ужесточенного карантина. Если разрешения на это нет, то спорить с полицией не нужно. Также отмечу, что работает "горячая линия" МВД - 012 590 80 20, куда можно обращаться с вопросами".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)