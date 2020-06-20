Жители регионов, нуждающиеся в лечении, могут прибыть в Баку, получив специальную справку
БАКУ/Trend/ - Жители регионов, нуждающиеся в лечении, могут прибыть в Баку, получив специальную справку.
Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.
По его словам, для данных лиц создаются условия для прибытия в лечебные учреждения в Баку.
"За последние дни свыше 200 граждан прибыли в Баку на основании медицинских справок. В основном в Баку прибывают жители Сиязаньского района", - добавил он.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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