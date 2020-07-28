В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 631 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 412 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 631, скончались семь человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 30 858 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 23 873, скончались 430 человек. Число активных больных 6 555 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 429, в целом – 698 815 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)