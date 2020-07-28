В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 631 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 412 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 631, скончались семь человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 30 858 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 23 873, скончались 430 человек. Число активных больных 6 555 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 429, в целом – 698 815 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В столице штата Миннесота прошла акция протеста азербайджанцев в связи с армянской военной провокацией (ФОТО)
Лейла Абдуллаева: Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы
Глава МИД Азербайджана: В то время, когда весь мир мобилизовался для борьбы с пандемией, Армения прибегает к провокациям и диверсиям
Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией как внутри страны, так и за ее пределами — министр
В связи с праздником Гурбан в Баку и Сумгайыте будут организованы онлайн-продажи жертвенных животных
Госкомстату Азербайджана поручено обеспечение отчетности по прозрачности в добывающей промышленности – Указ
В Баку состоялась торжественная церемония встречи участвующего в совместных учениях личного состава ВС Турции (ФОТО/ВИДЕО)
При организации Агентства по развитию МСБ продолжается просветительская акция в рамках мер по борьбе с пандемией (ФОТО)