В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели еще 278 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 79 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 278, скончались два человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 647 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 642, скончались 492 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 513 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 015, в целом же – 790 141 тест.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)