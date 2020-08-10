В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели еще 278 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 79 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 278, скончались два человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 647 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 642, скончались 492 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 513 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 015, в целом же – 790 141 тест.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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