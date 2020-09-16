В ПО "Азеригаз" произошли кадровые изменения
БАКУ /Trend/ - В ПО "Азеригаз" произошли кадровые изменения.
Как сообщили в среду Trend в Объединении, Рашад Мубариз оглу Джавадов назначен на должность начальника Тертерского регионального управления эксплуатации газа. Соответствующий приказ подписал гендиректор Объединения Руслан Алиев. До назначения на эту должность Джавадов работал заместителем начальника отдела обслуживания абонентской базы ПО "Азеригаз".
Отметим, что экс-начальник Тертерского регионального управления эксплуатации газа Гусейн Ширинов на днях освобожден от должности и назначен на должность начальника Хачмазского регионального управления эксплуатации газа.
(Текст: Турал Гараджаев)
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