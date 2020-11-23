Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении расследуется в Военной прокуратуре Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию об объявлении в розыск экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, сообщает в понедельникTrend со ссылкой на генпрокуратуру.

В сообщении говорится, что в связи с информацией, распространенной в СМИ об объявлении в розыск Сейрана Оганяна, в настоящее время следствие по этому уголовному делу ведется в Республиканской военной прокуратуре.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)