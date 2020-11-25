В Азербайджане обнародована статистика последних 3 лет по приему на должность директора школы

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана огласило результаты электронного приема документов на должность директора школы за последние три года.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, на этапе приема документов в рамках конкурса на должность директора общеобразовательных учреждений в 2018 году утвердили участие 2059 кандидатов, в 2019 году - 2274 кандидата и в 2020 году 2479 кандидатов. После завершения рассмотрения электронных заявок в 2018 году было утверждено 1568 электронных заявок, в 2019 году - 2057 и в 2020 году - 2256 заявок.

В рамках конкурсов возраст большинства кандидатов, претендующих на должность директора в течение последних трех лет, находился в границах 30-39 лет. К этой возрастной категории в 2018 году относились 920 человек, в 2019 году - 1013 человек, а в 2020 году - 1163 человека.

Среди зарегистрированных для участия в конкурсе в 2018, 2019 и 2020 годах, число кандидатов, получивших образование за рубежом, составило 16, 17 и 25 человек соответственно.

В конкурсе на 2018 год электронную регистрацию прошли 1125 мужчин, 934 женщины, в 2019 году - 1139 мужчин и 1135 женщин, в 2020 году - 1126 мужчин и 1353 женщины.

Агстафинский район является самым конкурентоспособным регионом по количеству вакансий и претендентов в рамках конкурса, объявленного на 2020 год. Таким образом, на вакантную должность директора школы в Агстафинском районе претендовали 19 кандидатов.

Наименее конкурентоспособными районами являются Ходжавендский, Хызынский, Шабранский, Дашкесанский и Агдашский районы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)