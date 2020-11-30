В Азербайджане семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было предоставлено 107 квартир и частных домов, в том числе 50 квартир в Гяндже и 57 частных домов в различных регионах страны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной зашиты населения.

В Гяндже в мероприятии по вручению ключей от квартир приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев и глава Исполнительной власти Кяпязского района Гянджи Эльданиз Худиев.

Было отмечено, что в текущем году гражданам этих категорий планируется предоставить рекордное количество квартир и частных домов – 1500, из них 1000 уже предоставлены, т.е. процесс продолжается.

До настоящего времени гражданам этих категорий предоставлено 8 558 квартир и частных домов.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили глубокую признательность Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за радость победы, за постоянное внимание, уделяемое уязвимым группам населения, а также за то, что сегодня им были предоставлены дома и квартиры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)