В Азербайджане необходимо пойти на послабления в связи с суммативным оцениванием учеников - эксперт

БАКУ /Trend/ - В связи со сложившейся ситуацией важно пойти на некоторые послабления по оценке учеников за первое полугодие 2020-2021 учебного года.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт в области образования Эльчин Сулейманов.

Он считает, что согласно соответствующему решению государства в условиях пандемии, оценка должна производиться с учетом нескольких аспектов организации образования. Число экзаменов и их продолжительность должно быть уменьшено, а вопросы должны быть проще и конкретнее, чем на традиционных экзаменах. В то же время в старших классах учащимся должна быть предложена групповая работа, а также необходимо развивать их способность проводить определенные исследования в группе.

По словам эксперта, проведение суммативного оценивания в школах в режиме онлайн неизбежно.

"Существует три типа оценки в школе: диагностическая, формативная и суммативная. Суммативное оценивание в первых классах не предусматривается. Хотя во II-IV классах предусмотрено малое суммативное оценивание(МСО), в этих классах большое суммативное оценивание(БСО) не проводится. БСО проводится только в V-XI классах. В V-IX классах БСО проводится по предметам, предусмотренным для выпускного экзамена, на уровне общего среднего образования, а в X-XI классах - по предметам, предусмотренным на выпускном экзамене, на уровне полного среднего образования. Полугодовые оценки по предметам, по которым БСО не проводится, выставляются на основе среднего арифметического значения оценок МСО по 5-балльной шкале", - сказал Эльчин Сулейманов.

Он отметил, что нужно оценить знания студентов и обеспечить максимальную прозрачность экзаменов с помощью различных программ.

"К примеру, платформа Classroom. При тестировании учащихся с помощью теста или фронтального опроса эта программа способна представить один и тот же вопрос теста каждому учащемуся в разной форме и путем изменения расположения ответов. Помимо этого, для обеспечения зрительного контакта учитель должен стараться, чтобы камеры учеников были активными на протяжении всего экзамена. Это позволяет учащимся отнестись к экзамену более ответственно", - подчеркнул Сулейманов.

Он добавил, что было бы справедливо не учитывать посещаемость студентов при оценке онлайн-обучения. Потому что не все студенты имеют одинаковый доступ к интернету и технологиям. Помимо объективности и справедливости оценивания важно, чтобы оно охватывало все темы.

"Хотя общие критерии оценивания предметов в системе высшего образования определяются соответствующими органами исполнительной власти, во многих высших учебных заведениях форма и структура экзамена определяются учителем в определенных рамках с учетом характеристик предметов. Поэтому во время пандемии легче оценить знания по высшему образованию, чем по среднему. Учителя могут обеспечить усвоение материала с помощью различных заданий и курсовых, фронтальных и тестовых экзаменов. В то же время техническая безопасность экзамена в высшем образовании может быть лучше защищена, чем в среднем образовании. В рамках высшего образования можно следить за камерой студентов и контролировать мониторы с помощью различных программ. Однако в среднем образовании могут возникнуть некоторые трудности с объективной оценкой дистанционного обучения", - подытожил Эльчин Сулейманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)