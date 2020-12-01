Стали известны размеры пенсий для семей шехидов и лиц, вернувшихся с Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения назвало суммы пенсий, которые будут выплачиваться военнослужащим, вернувшимся с Карабахской войны, и семьям лиц, которые стали шехидами за территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства Бабек Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, для лиц этих категорий предусмотрены психологические и материальные льготы, и помощь им будет выдаваться в форме пенсии.

Гусейнов добавил, что для семей шехидов размер пенсии составит 300 манатов, для лиц, ставших инвалидами на войне – 250, 230 и 210 манатов согласно первой, второй и третьей группам соответственно.

Завотделом отметил, что при министерстве стал функционировать и Центр психологической поддержки: «Эта поддержка будет оказываться за счет государства гражданам зоны военных действий, участникам войны, членам семей шехидов и раненым гражданам. В связи с этим Агентством социальных услуг создана «горячая линия» - 050 406 75 85. Позвонив по этому номеру, лица, нуждающиеся в психологической помощи, могут воспользоваться поддержкой, оказываемой за государственный счет».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)