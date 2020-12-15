В Азербайджане выявлены 4273 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 4164 человека - TƏBİB (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 4273 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 4164, скончался 41 человек.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 183 259 случаев заражения коронавирусом, из них 119 005 человек вылечились, 2007 - скончались, число активных больных – 62 247.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 17 231, а в целом - 1 980 579 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)