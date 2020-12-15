В Азербайджане утверждены правила ведения учета средств ОМС

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок ведения учета средств обязательного медицинского страхования и представления отчетов.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, финансовыми источниками обязательного медицинского страхования являются страховые взносы, в том числе, уплачиваемые из государственного бюджета; доходы, полученные в результате реализации права суброгации; доходы, полученные в результате управления свободными средствами по обязательному медицинскому страхованию; сумма совместного финансирования; задолженность, привлеченная в порядке, установленном законодательством; гранты, пожертвования и помощь, предоставляемые в соответствии с законом Азербайджана "О грантах"; поступления от штрафов, финансовых санкций и начисленных процентов за нарушение требований закона; иные источники, предусмотренные Президентом Азербайджана, а также не запрещенные законом другие источники.

Неиспользованные к концу года средства фонда обязательного медицинского страхования направляются в страховые резервы, и эти средства используются для финансирования расходов фонда.

Средства, поступившие в фонд обязательного медицинского страхования из других источников, за исключением суммы совместного финансирования, поступают на банковский счет Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и используются в соответствующих целях.

Учет средств по обязательному медицинскому страхованию, а также доходы и расходы по этим средствам ведутся Агентством в соответствии со статьей 8.1-1 закона Азербайджана "О бухгалтерском учете".

Отчет Агентства о доходах и расходах Фонда обязательного медицинского страхования за период с 1 января по 31 декабря (включительно) вместе с аудиторским заключением представляется Президенту Азербайджана до 30 июня следующего года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)