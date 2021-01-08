Электропоезд Баку-Сумгайыт не будет курсировать в течение двух дней

БАКУ /Trend/ - Электропоезд Баку-Сумгайыт не будет курсировать 9 и 10 января (суббота и воскресенье), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

С 11 января движение будет возобновлено по текущему графику.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)