Электропоезд Баку-Сумгайыт не будет курсировать в течение двух дней

Общество 8 января 2021 11:10 (UTC+04:00)
Электропоезд Баку-Сумгайыт не будет курсировать в течение двух дней

БАКУ /Trend/ - Электропоезд Баку-Сумгайыт не будет курсировать 9 и 10 января (суббота и воскресенье), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

С 11 января движение будет возобновлено по текущему графику.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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