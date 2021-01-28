Оплата в магазинах без банковской карты теперь реальна

Клиенты Международного Банка Азербайджана получили возможность легкой и быстрой оплаты без банковской картыТак, POS-терминалы нового поколения, установленные в торговых центрах-партнерах Банка, позволяют совершать покупки, без использования банковской карты или наличности. карту или наличные. Оплата производится напрямую со счета клиента по QR-коду в POS-терминале. Эта опция стала доступна в рамках Системы мгновенных платежей, запущенной Центральным Банком Азербайджанской Республики несколько месяцев назад. Сеть магазинов «Neptun» в Баку и в Апшеронском районе уже успела успешно протестировать POS-терминалы нового поколения Международного Банка Азербайджана.

Оплата через POS-терминалы при помощи QR-кода - один из самых современных способов безналичной оплаты. В период пандемии этот способ особенно востребован, так как ежедневные платежи совершаются бесконтактным и безопасным способом. Для предпринимателей, принимающих платежи, такой вариант также наболее удобен. Полученная сумма в режиме реального времени, переводится на банковский счет хозяйствующего субъекта. Таким образом, средства можно использовать сразу после их получения.

Система моментальных платежей (APS) запущена Центральным Банком в рамках «Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018-2020 годы» в октябре прошлого года. Она позволяет производить расчеты между физическими и юридическими лицами, а также государственными учреждениями через банковские счета 24/7 с помощью упрощенных идентификаторов, таких как номер мобильного телефона и адрес электронной почты пользователя. Оплата по QR-коду в POS-терминалах нового поколения - одно из новых инновационных решений Системы мгновенных платежей.

Эльмир Хабибуллаев заместитель председателя правления Международного Банка Азербайджана сказал: «Международный Банк Азербайджана - первый банк, который воспользовался преимуществами системы мгновенных платежей и предоставил клиентам POS-терминалы нового поколения. Это нововведение послужит увеличению удовлетворенности клиентов и будет способствовать дальнейшему развитию безналичных платежей в нашей стране».

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно найти на сайте Банка www.ibar.az, повзонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.