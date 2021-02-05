В Баку COVİD-19 выявлен у 5 учителей и 1 учащегося (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После 1 февраля COVİD-19 был выявлен у пятерых учителей и одного воспитанника дошкольной группы общеообразовательных школ при Управлении образования по г. Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

Девять учащихся, двое учителей, 1 школьный психолог, 1 лаборант и завуч по учебно-воспитательной части перешли на самоизоляцию в связи с тем, что находились в контакте с больными коронавирусом.

Как известно, возобновлено очное обучение в начальных классах и дошкольных группах общеобразовательных школ. Родители 1 106 из 182 018 учащихся I-IV классов подписали документ об отказе на посещение ребенком очных занятий в школе.

С 15 февраля стартуют уроки в V-IX классах общеобразовательных школ при Управлении образования по г. Баку и в I-IX классах специальных школ

Уроки планируется проводить дважды в неделю для учащихся V-IX классов, и 5 раз в неделю - для учащихся I-IX классов спецшкол.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)